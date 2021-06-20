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В Армении на избирательном участке сегодня утром произошла стрельба. У здания избирательного участка поспорили представители разных партий.

Инцидент произошел на избирательном участке в селе Азаташен. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и установили, чтобы во время конфликта представителей партий был сделан выстрел из газового пистолета.

О пострадавших в результате конфликта не сообщают. Пистолет правоохранители изъяли.

Сейчас проводится расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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