В Армении на избирательном участке сегодня утром произошла стрельба. У здания избирательного участка поспорили представители разных партий.

Об этом сообщила полиция Армении .

Инцидент произошел на избирательном участке в селе Азаташен. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и установили, чтобы во время конфликта представителей партий был сделан выстрел из газового пистолета.

О пострадавших в результате конфликта не сообщают. Пистолет правоохранители изъяли.

Сейчас проводится расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.