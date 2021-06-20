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В Армении сегодня, 20 июня, проходят внеочередные парламентские выборы. Новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку.

Об этом сообщает армянское агентство news.am.

По всей Армении уже заработали избирательные участки, которые будут открытыми в течение 12 часов. За это время армяне смогут отдать свой голос одной из 21 политических партий и четырех партийных альянсов. Среди кандидатов - политсила премьера Пашиняна.

Как отмечает агентство, эти выборы ознаменовались рекордным количеством соперников на выборах в истории Армении. Однако для попадания в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5-процентный порог, а партийным блокам - 7-процентный порог.

Для того, чтобы проголосовать, каждый армянин на избирательном участке получит аж 25 бюллетеней, из которых он должен выбрать только один, вложить его в конверт и бросить в ящик для голосования.
ForUm

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