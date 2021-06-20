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Ирак посетит делегация украинских предпринимателей для поиска новых торговых возможностей между странами. Речь идет об увеличении объемов украинского аграрного экспорта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается в сообщении, Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хуссейном на полях Анталийского дипломатического форума.

Министры обсудили развитие торговли, в частности увеличение объемов украинского аграрного экспорта в Ирак.

«В этом контексте министр подтвердил, что Украина будет оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности Ирака, важного торгового партнера нашей страны в ближневосточном регионе», - говорится в сообщении.
ForUm

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