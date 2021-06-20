Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан вскоре планирует прилететь в Москву и возобновить работу в американской дипломатической миссии в РФ. Он находился в Вашингтоне два месяца.

Об этом заявил сам дипломат, которого цитирует пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц.

«После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США», — говорится в его Twitter.

По словам Салливана, он реализует политические директивы президента США Джо Байдена, которые он определил после встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. В частности, речь идет о стратегической стабильности, правах человека и отношениях с РФ.