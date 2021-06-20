Сегодня, 20 июня, православные христиане отмечают праздник Троицы. В Украине он является государственным, поэтому 21 июня украинцев ждет дополнительный выходной.

Праздник также называеся День Святой Троицы, Пятдесятница, а в украинской традиции — Зелена неділя.

В этот день православные христиане отмечают схождение Святого Духа на апостолов, с которого начинается история создания вселенской апостольской церкви. В христианской традиции считается, что после этого апостолы начали прославлять Господа на разных языках мира, которыми ранее не владели, а затем отправились проповедовать христианство в разные страны.

Праздник называют Пятидесятницей, потому что Святой Дух сошел на апостолов через 50 дней после Пасхи. Это произошло за 10 дней после вознесения Иисуса Христа на небо. В тот день иудеи отмечали ветхозаветное праздник Пятидесятницы, установленный в память о даровании Господом 10 заповедей на горе Синай.

Праздник Троицы официально признали в 381 году, после II Вселенского собора в Константинополе, а славяне начали отмечать его на границе XIII — XIV веков. При этом христианская интерпретация наложилась на множество языческих поверий.

Считалось, что мавки и русалки особенно активны на Троицу, поэтому одному нельзя ходить в лес, поле, купаться.

В этот день принято устилать пол в храме и в домах верующих зеленью — свежескошенной травой и зелеными ветвями.