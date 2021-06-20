Действие Пресвятой Троицы лучше всего раскрывается в молитве, когда просим Отца во имя Сына Иисуса Христа, посредством благодатной помощи Святого Духа.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Бог или Троица, будучи единым целым, нераздельным, представлен человеку в трех ипостасях: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Именно так Господь приоткрылся людям, давая ту полноту понимания Себя, которая только возможна и спасительна для человеческого разума, ограниченного земными представлениями», - сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что каждая Божественная Ипостась дополняет другую, создавая цельный, неразрывный Образ, оставаясь при этом самостоятельной и совершенной Единицей.

«Обращаемся к Богу Отцу, Создателю и Творцу: «Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь» (Пс. 5:3).

Молимся Божественному Сыну и Спасителю Иисусу Христу, истинному Богу, равному Богу Отцу: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.

Просим Святого Духа, Утешителя, Царю Небесного, истинного Бога, равного Богу Отцу и Богу Сыну: Спаси, Блаже, души наша. Все в мире живет и движется Духом Святым», - рассказал владыка, как обращаться к Святой Троице.

Митрополит Антоний отметил, что каждое Лицо Пресвятой Троицы имеет Свою уникальную Божественную силу, власть и наше духовное общение с Каждым из Них имеет свой оттенок, эмоцию, обращенную именно к этому Образу.

«Разгадка Пресвятой Троицы равносильна разгадке бытия. Все три Личности составляют Единую Единосущную Троицу и обращение к Одной из Них равносильно обращению к Единому Богу. «Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради»», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что действие Пресвятой Троицы лучше всего раскрывается в молитве, когда мы просим Отца во имя Сына Иисуса Христа, посредством благодатной помощи Святого Духа. «Праздник Святой Троицы это еще и день рождения Церкви Христовой — хороший повод обозначиться, что я делаю в Церкви», - сказал управделами УПЦ.

Владыка считает, что если в Церкви мы находимся для спасения - это верный настрой.

«Если же мы стараемся спасать и совершенствовать Церковь, думаю, что-то не так в нашей духовной жизни. Церковь не нуждается в спасении. Она — свята, непоколебима, неистребима, вечна. Потому что Ее глава — Иисус Христос, Сын Божий. Спасать нужно только себя, а не Церковь и окружающих. Но спасение возможно только в Церкви, поэтому нужно бояться отпасть от Церкви», - подчеркнул митрополит.

Управделами УПЦ пожелал, что бы вера в Пресвятую Троицу сделала нас святыми, достойными Ее в нас пребывания.

«Будем колонопреклонно взывать к Ней: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

В этой ангельской молитве Святый Боже мы относим к Богу Отцу, Крепкий — Богу Сыну, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец и Бессмертный — Духу Святому, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всему живому дарует жизнь и вечную жизнь людям», - заключил митрополит Антоний.