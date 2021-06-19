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На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован указ о повышении минимальной зарплаты для медицинских работников с 2022 года.

Зеленский поручил Кабмину во время подготовки проекта закона о госбюджете на 2022 год предусмотреть не менее 20 000 гривен в месяц на зарплату медикам, а для среднего медицинского персонала — не менее 13500 гривен в месяц.

Размеры заработной платы должны будут учтены во время расчета тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, заключении договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения, финансировании содержания учреждений здравоохранения на 2022 год.

Согласно указу, правительство также должно разработать механизмы для обеспечения возможности эффективного применения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

Кабмин будет обсуждать вопрос по совершенствованию подходов по определению условий оплаты труда медицинских работников, в частности по обеспечению расчета справедливого соотношения между зарплатами медицинского персонала и руководящего состава учреждений здравоохранения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования и появился накануне Дня медика, который отмечается в этом году 20 июня.
ForUm

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