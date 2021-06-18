Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий ориентир минимального уровня оплаты труда медиков: не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачебного состава. Об этом он сказал во время торжеств по случаю Дня медицинского работника Украины во дворе Мариинского дворца, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский назвал недопустимым, когда средняя зарплата в сфере здравоохранения близка к уровню средней зарплаты по стране: «При всем уважении ко всем профессиям, но жизнь человека – бесценна, а значит, его спасение должно быть одной из самых высокооплачиваемых дел», - сказал он.

«Или наша страна обеспечит достойную мотивацию своим медикам, или эту мотивацию им предоставят другие страны», - отметил президент.

По его словам, совместно с правительством и парламентом будут приняты все необходимые решения, чтобы общий бюджет здравоохранения рос, а соответственно увеличивались и тарифы программ медицинских гарантий. И чтобы врачи могли отстоять право на достойную оплату перед работодателем, а коллективные договоры устанавливали справедливую формулу выплат.

«Сейчас правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022. Я ожидаю, что он станет четким сигналом о восстановлении престижа и важной роли медиков в нашем обществе. Я очень прошу правительство учесть эти размеры при расчете тарифов медицинских гарантий и формирования бюджетов ведомственных медицинских учреждений», - отметил глава государства.

Также Зеленский призвал местные власти как владельцев медицинских учреждений обеспечить справедливое распределение средств и не допускать большого разрыва в зарплате руководителей больниц и других медицинских работников.

Кроме того, президент сообщил, что в четверг Верховная Рада приняла инициированный им закон о расширенном неонатальном скрининге в Украине.

Также он вручил государственные награды медицинским работникам за весомый личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 и высокое профессиональное мастерство.