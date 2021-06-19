Пентагон выводит системы противоракетной обороны, а также другую военную технику и персонал из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Американское военное ведомство перестраивает свою миссию и силы, чтобы противостоять Китаю и России, пишет CNN.
Министр обороны Ллойд Остин поручил вывести восемь батарей Patriot из региона уже этим летом.
Часть военного оборудования вернется в Штаты, часть переведут в другие регионы, чтобы те были готовы в случае "непредвиденных обстоятельств". Куда именно будет направлена техника, не сообщается.
«Это решение было принято в тесной координации с принимающими странами», - подчеркнула пресс-секретарь Пентагона Джессика МакНалти.
Свое военное присутствие в Саудовской Аравии США усилили после атаки в сентябре 2019 года на нефтяные объекты страны Ираном. Тогда были практически заблокированы мировые поставки топлива.
Напомним, Пентагон утвердил помощь Украине на $150 млн. Это уже вторая часть помощи, которую Минобороны США запланировало для Украины в этом году.
Добавим, что в США раскрыли подробности помощи Украине.
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