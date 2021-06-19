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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала прекратить поставки оружия в Мьянму и призвала хунту уважать результаты выборов в ноябре и освободить политических задержанных, в частности лидера Аун Сан Су Чжи. Об этом пишет Reuters.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию при поддержке 119 стран. Беларусь просила вынести текст на голосование и была единственной страной, которая выступила против него, тогда как 36 воздержались, включая Китай и Россию.

Первоначальный проект резолюции ООН включал более жесткие формулировки, призывающие к эмбарго на поставки оружия в Мьянму. Компромиссный текст «призывает все государства-члены не допустить поступления оружия в Мьянму». Резолюция ООН призывает военные Мьянмы «немедленно прекратить любое насилие против мирных протестующих» и прекратить ограничения в Интернете и социальных сетях.

Посол Европейского Союза ООН Улоф Скуг заявил, что резолюция ООН «посылает сильный и мощный» месседж: «Она делегитимизирует военную хунту, осуждает ее злоупотребления и насилие над собственным народом и демонстрирует свою изоляцию в глазах мира».

Ранее в пятницу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: «Мы не можем жить в мире, где военные перевороты становятся нормой. Это абсолютно недопустимо».

Напомним, США еще зимой ввели санкции против военной хунты Мьянмы.
ForUm

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