Повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом - это стало одним из самых интенсивных противостояний, с тех пор как в стране произошел военный переворот.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Каренский национальный союз (KNU) заявил, что захватил армейский лагерь на западном берегу реки Салуин. Во вторник жители села на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха.

По словам тайских военных, о пострадавших ничего не известно, 450 жителей тайских деревень были перемещены от границы в безопасное место.

Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения АСЕАН по прекращению беспорядков в Мьянме, но только когда будет восстановлена ​​стабильность.

Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. После госпереворота в стране вспыхнули протесты.

27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов.

1 апреля спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме возрастает вероятность гражданской войны.

По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.

25 апреля Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигла консенсуса относительно событий в Мьянме. Договоренность состоит из пяти пунктов, где призывают к «немедленному прекращению» насилия в Мьянме, «максимальной сдержанности» со стороны всех действующих лиц и началу мирных переговоров. Посланник АСЕАН будет способствовать посредничеству в диалоге в Мьянме.