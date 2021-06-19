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С 26 июня в Нидерландах ослабят большинство коронавирусных ограничений из-за уменьшения количества случаев COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пресс-конференции.

В частности, в стране отменят обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта и аэропортов, где дистанция невозможна.

Также с 26 июня снимут большинство ограничений на размер групп, если люди будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

По словам премьера, никаких новых ограничений на количество посетителей, допущенных в магазины, бары и рестораны, не будет, если люди будут придерживаться дистанции или покажут, что были вакцинированы или имеют отрицательный результат тестирования.

«Нас ждет прекрасное лето, но мы должны оставаться осторожными. К осени много неопределенностей», - заявил Рютте.

За последние недели количество новых случаев инфицирования в Нидерландах упало до самого низкого уровня за последние девять месяцев из-за быстрых темпов вакцинации.

По состоянию на пятницу в стране было проведено около 13 млн прививок 17,5 миллионам людей.

В Нидерландах подтверждено почти 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 27 тысяч случаев смерти.
ForUm

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