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21 июня на Спортивной площади состоится бесплатный просмотр футбольного матча Украина - Австрия на большом экране, сообщила пресс-служба КГГА.

Организаторы приглашают киевлян поддержать нашу футбольную команду вместе со всей страной.

По информации организаторов, праздник футбола начнется в 17:00, начало трансляции на большом экране – в 19:00. Для зрителей также предусмотрены фудкорт, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу.
ForUm

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