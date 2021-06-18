Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с украинским балетмейстером, хореографом, народным артистом Украины Григорием Чапкисом, проходившей в пятницу в здании Национальной филармонии Украины в Киеве.
Глава государства почтил память Григория Чапкиса и выразил соболезнования его семье.
«Большая личность. Неисправимый оптимист. Пример для многих, кто посвятил свою жизнь танцу. Для меня Григорий Николаевич всегда живой», - отметил Зеленский.
Григория Чапкиса не стало 13 июня.
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