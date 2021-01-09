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Хореограф, судья «Танцев со звездами» 90-летний Григорий Чапкис в третий раз попал в больницу. У него продолжается воспаление легких, но чувствует он себя удовлетворительно. Об этом в пятницу, 8 января, пишет Гордон.

По словам Чапкиса, в первых числах января его выписали из 12-й городской больницы. Однако, как рассказал артист, воспаление легких у него не прошло.

«Так я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в «Феофании» в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех», - сказал Чапкис.

По его словам, тест на коронавирус опять дал ему отрицательный результат.

«Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем - столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема. Я благодарен всем, кто обо мне заботится, помнит», - добавил легендарный танцовщик.

Чапкис отметил, что на этой земле его удерживают только звонки друзей и знакомых.

«Это лучшее лекарство. Меня в самую тяжелую минуту поддержал ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Я всем благодарен! Сколько я тут буду лежать, не знаю», - сказал Чапкис.

Напомним, в декабре 90-летний Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией.
ForUm

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