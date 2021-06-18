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Следователи Территориального управления ГБР Полтавы разоблачили хищения военнослужащими Вооруженных сил Украины авиационного керосина из боевых самолетов военной части на Полтавщине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что военнослужащие, действуя в сговоре с гражданским лицом, похищали горюче-смазочные материалы. Они завышали в документах фактические расходы топлива во время полетов, а разницу присваивали.

У себя в гараже гражданин хранил похищенный керосин и разбавлял его для продажи местным жителям под видом дизельного топлива высшего качества.

17 июня 2021 указанные лица были разоблачены во время сбыта 2 тысяч литров керосина.

Сейчас проведено 25 обысков на территории воинской части и в помещениях фигурантов.

Предварительная квалификация: похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.
ForUm

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