Укрзализныця готовится к старту по-настоящему «жарких» перевозок: с 18 по 28 июня уже приобретено более 600 тысяч проездных документов. Для перевозки более полумиллиона пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тыс. мест, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно является Киев - Херсон, Киев - Одесса, Киев - Бердянск, Киев - Геническ, Днипро - Одесса, Львов - Одесса, Харьков - Одесса, Харьков - Херсон.

За сутки 17.06.2021 Укрзализныця пополнила составы поездов на 57 вагонов, что равно вместимости 4 пассажирских поездов. Работа по обеспечению перевозок продолжается: по состоянию на пятницу уже добавлено еще по 2 вагона до Ужгорода (поезд № 29), Херсона (поезд № 102), по одному вагону на Одессу (поезда № 105 и № 145) и один вагон на Попасную (№ 20) - билеты уже в продаже.

Кроме того, Укрзализныця открывает продажи на Интерсити + № 763/764 Киев - Одесса - Киев отправлением со столицы с 3 июля. «Тарпан» № 761/762 по тому же маршруту будет курсировать с 26 июня ежедневно до конца лета.

Укрзализныця подчеркивает, что, несмотря на ослабление карантина по всей территории страны, масочный режим в поездах остается неизменным ради безопасности пассажиров и поездных бригад. Все вагоны оборудованы диспенсерами с антисептиками, также рекомендуется регулярно мыть руки и ограничить контакт с потенциально загрязненными поверхностями.