также в разделеОбщество
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова 5
Двух сбушников будут судить за разглашение гостайны 7
Украина ввела санкции против причастных к разработке вируса NotPetya 5
СБУ заблокировала канал поставки лекарств в ОРДО 16
Военные торговали авиационным керосином из боевых самолетов 9
НАПК: Решение суда по Витренко принято в беспрецедентные сроки 11
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса 17
«Муниципальную стражу» винят в обустройстве полигона на территории детского лагеря 11
СБУ обнаружила в двух областях Украины тайники с оружием 12
Новинский хочет купить канал «Наш» 9
Фронтмен «Землян» попал в «черный» список Минкульта 11
В Киеве попрощались с Чапкисом 12
Данилов: Украинская армия способна освободить Донецк 18
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу, скрывшему квартиру в Киеве 10
Задержана группировка, воровавшая из вагонов сотни тон угля 18
СБУ предупредила на Виннитчине экологическую катастрофу 14
Оксана Марченко помогла спасти брошенных на кладбище в Одессе инвалидов 19
В порт Одессы зашли два корабля НАТО 15

Укрзализныця готовится к старту по-настоящему «жарких» перевозок: с 18 по 28 июня уже приобретено более 600 тысяч проездных документов. Для перевозки более полумиллиона пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тыс. мест, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно является Киев - Херсон, Киев - Одесса, Киев - Бердянск, Киев - Геническ, Днипро - Одесса, Львов - Одесса, Харьков - Одесса, Харьков - Херсон.

За сутки 17.06.2021 Укрзализныця пополнила составы поездов на 57 вагонов, что равно вместимости 4 пассажирских поездов. Работа по обеспечению перевозок продолжается: по состоянию на пятницу уже добавлено еще по 2 вагона до Ужгорода (поезд № 29), Херсона (поезд № 102), по одному вагону на Одессу (поезда № 105 и № 145) и один вагон на Попасную (№ 20) - билеты уже в продаже.

Кроме того, Укрзализныця открывает продажи на Интерсити + № 763/764 Киев - Одесса - Киев отправлением со столицы с 3 июля. «Тарпан» № 761/762 по тому же маршруту будет курсировать с 26 июня ежедневно до конца лета.

Укрзализныця подчеркивает, что, несмотря на ослабление карантина по всей территории страны, масочный режим в поездах остается неизменным ради безопасности пассажиров и поездных бригад. Все вагоны оборудованы диспенсерами с антисептиками, также рекомендуется регулярно мыть руки и ограничить контакт с потенциально загрязненными поверхностями.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
7
Теги