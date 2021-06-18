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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий ориентир минимального уровня оплаты труда медиков: не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачебного состава. 

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.  Также санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

В ночь на 18 июня сильный дождь начался на южном берегу Крыма, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Введен режим ЧС.

Министерство энергетики на следующей неделе представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы для населения.

Сегодня в Раде зарегистрировались 132 нардепа.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РФ накануне выборов «строит систему распространения своего сепаратистского настроения» на юге Украины.

За минувшие сутки 17 июня в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19.  

В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Соответствующий законопроект уже принят и подписан.

Сотрудники оборонного предприятия пытались продать азиатам секретные разработки.
ForUm

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