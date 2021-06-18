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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РФ накануне выборов «строит систему распространения своего сепаратистского настроения» на юге Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

Он отметил, что бороться на местах с пропагандой РФ должны в том числе местные власти.

«Мне на пресс-конференции одна девушка задала вопрос о развертывании российской сети в Николаеве. Мэр города говорит: «Я ни на что влиять не могу». Знаете, это настолько странная позиция!» - высказался Данилов.

По его словам, «все должны понимать, что сегодня в современном мире происходит, от депутата сельского, поселкового, городского совета до мэра такого города как Николаев».

«Друзья, опомнитесь! Россия - страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь разворачивать и влиять на выборы... Мы должны на корню все это прекращать», - продолжил чиновник.

Он добавил, что с 1994 года наблюдал за российским влиянием в родном Луганске.

«Они, как хищники, начали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. «Градом» лупила по украинской территории. А сейчас кто-то говорит о «конфликте». О каком «конфликте» вы говорите, представители РФ? Это война с РФ, изнутри поддерживаемая людьми, для которых Путин до сих пор является тем, чем он для них является», - подытожил Данилов.
ForUm

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