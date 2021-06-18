также в разделеОбщество
В Киеве попрощались с Чапкисом
Данилов: Украинская армия способна освободить Донецк
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу, скрывшему квартиру в Киеве 5
Задержана группировка, воровавшая из вагонов сотни тон угля 17
СБУ предупредила на Виннитчине экологическую катастрофу 11
Оксана Марченко помогла спасти брошенных на кладбище в Одессе инвалидов 17
В порт Одессы зашли два корабля НАТО 15
Германия открывает границы для украинцев 14
СНБО: Ситуация в ОРДЛО напоминает концлагерь 14
Минэнерго анонсировало изменение тарифов на электроэнергию 77
В Украине откроют 5 центров диагностики болезней у новорожденных 12
На Черниговщине чиновники незаконно продали стратегический комбинат 17
В Украине зафиксировано 967 новых случаев COVID-19 23
17 июня. Картина дня 23
ГБР нагрянуло с обыском в Антирейдерскую комиссию Минюста 23
Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз COVID-вакцины 15
Задержанный на взятке полицейский пытался съесть $500 16
В устье Дуная появились два новых острова 16

Контрразведчики совместно со следователями Службы безопасности не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-центр СБУ.

Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом было оценено в $2 млн.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $250 тыс. за часть оборонных сведений.

Ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких «авансов» от иностранцев.

Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги