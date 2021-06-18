Контрразведчики совместно со следователями Службы безопасности не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-центр СБУ.

Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом было оценено в $2 млн.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $250 тыс. за часть оборонных сведений.

Ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких «авансов» от иностранцев.

Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.