В Верховной Раде в пятницу, 18 июня, проходит заседание, на котором нардепы заслушают отчет правительства о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Украины, сообщает УНИАН.
Судя по трансляции из парламента, народных избранников там негусто. Как отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, зарегистрировались лишь 132 народных депутата.
«По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. В зале зарегистрировано 132 народных депутата. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Чуть-чуть открытым», – сказал Разумков с улыбкой.
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