также в разделеПолитика
Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам 8
Преемник Меркель заявил, что РФ должна вывести войска из Украины 12
Влиятельное европейское издание резко раскритиковало Зеленского за закрытие телеканалов, расправу над оппозицией и коррупцию 23
Нуланд: США не собираются отменять санкции против РФ 9
The National Interest: Уголовное преследование Медведчука развеивает миф об образцовой демократии в Украине 39
Кулеба: Саммит Байдена с Путиным показал, что Америка вернулась 28
Кулеба уверен, что визит Зеленского в США не будет церемониальным 11
Данилов: РФ распространяет сепаратистские настроения на юге Украины 15
Нуланд: Никаких договоренностей об Украине без Украины не будет 19
Кравчук опроверг миф Кремля о том, что Крым «подарили» Украине 34
Завтра состоится заседание СНБО 21
У Зеленского прокомментировали встречу Байдена и Путина 58
ОПЗЖ: Заявление Потураева раскрывает истинное отношение зе-власти к оппозиционным политикам 16
В Кремле озвучили перспективы встречи Путина с Зеленским 34
СНБО не будет заседать на этой неделе 12
Верещук: Вопрос отставки Авакова не стоит, он соответствует должности 17
«Голос» намерен поставить точку во внутрипартийном кризисе 14
Кремль сочтет членство Украины в НАТО «красной линией» 36

В Верховной Раде в пятницу, 18 июня, проходит заседание, на котором нардепы заслушают отчет правительства о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Украины, сообщает УНИАН.

Судя по трансляции из парламента, народных избранников там негусто. Как отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, зарегистрировались лишь 132 народных депутата.

«По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. В зале зарегистрировано 132 народных депутата. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Чуть-чуть открытым», – сказал Разумков с улыбкой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги