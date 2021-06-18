Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

«Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», - заявил Данилов.

Он также добавил, что санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.