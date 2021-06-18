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Министерство энергетики на следующей неделе представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы для населения.

Как передает УНИАН, об этом во время Часа вопросов в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения», - сказал он.

Галущенко добавил, что эта стабильность в тарифах на будущее даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.

Напомним, Кабинет министров продлил механизм действия ПСО до 30 июня. Так, цена на электроэнергию для населения останется без изменений – 1 грн 68 коп. за кВт/ч. 
ForUm

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