В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Соответствующий законопроект уже принят и подписан.

Об этом заявил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Андрей Никончук, передает «Обозреватель».

По его словам, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость, например случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить. И это может случиться в любой момент.

«Исходя из действующих изменений в закон, на сегодня по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет собственникам дома. Если потребителей не устроит услуга, они имеют право собраться и выбрать другую компанию. Но эта компания должна соответствовать условиям гоструда в части техники безопасности».

По словам Андрея Никончука, сколько будет стоить услуга по обслуживанию сетей, пока неясно. А граничную ее стоимость должен определить Кабмин.

«Могу предположить, что если жители многоквартирных домов за распределение платят в зависимости от объема газа, который они потребили за предыдущий год. Возможно, обслуживание сетей – это также будет формульная составляющая. Потому что дом на дом не похож, сети на сети не похожи. Единственная цифра, к которой можно привязаться, это объем, который проходит по этим сетям».

Ранее обслуживание внутридомовых сетей было заложено в тариф за услуги ЖЭКа. Сейчас же ЖЭК этим заниматься перестал и внутридомовые газовые сети на некоторое время остались «бесхозными». С 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг. Документ обязывает совладельцев дома заключать договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем с операторами ГРС или другими компаниями, которые могут осуществлять такое обслуживание.