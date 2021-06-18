Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о ходе подготовки визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу», сообщает УНИАН.

Глава МИД выразил уверенность, что этот визит может многое изменить в плане вывода двусторонних отношений между странами на новый уровень в сфере безопасности.

«Вы знаете, что по состоянию на сегодня США являются основным союзником, партнером Украины в вопросе безопасности, в вопросе укрепления нашей обороны. Нам всегда есть, о чем поговорить», - сказал он.

Также Кулеба сообщил, что 17 июня он разговаривал с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. В ходе переговоров они обсудили подготовку визита президента США.

Министр заявил, что главной темой визита Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

«Меня очень радует, что американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим видением - и мы уже работаем над его организацией», - отметил он.