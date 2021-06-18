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За прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Песок противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.

У Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 18 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
ForUm

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