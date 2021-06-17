также в разделеПолитика
Кравчук опроверг миф Кремля о том, что Крым «подарили» Украине 26
У Зеленского прокомментировали встречу Байдена и Путина 45
ОПЗЖ: Заявление Потураева раскрывает истинное отношение зе-власти к оппозиционным политикам 15
В Кремле озвучили перспективы встречи Путина с Зеленским 32
СНБО не будет заседать на этой неделе 12
Верещук: Вопрос отставки Авакова не стоит, он соответствует должности 17
«Голос» намерен поставить точку во внутрипартийном кризисе 14
Кремль сочтет членство Украины в НАТО «красной линией» 35
В украинский парламент проходят 4 партии, отсутствие достижений в борьбе с коррупцией в наибольшей мере негативно повлияло на репутацию власти, - западные социологи 45
У президента ФРГ обиделись на критику со стороны посла Украины 45
В ОП обсудили подготовку визита Зеленского в США 11
Арахамия хочет заменить Кузьмина в ВСК по вагнеровцам 19
Козак заявил о надежде на урегулирование на Донбассе 37
Путин заявил, что Байден объяснился по поводу «убийцы» 64
Путин: У нас по поводу Украины только одно обязательство 70
Переговоры Байдена и Путина длились меньше, чем планировалось 49
Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА 11
Кулеба: Следующие несколько лет будут сложными для украинской ГТС 14

В пятницу, 18 июня, в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Предварительная повестка дня:

1. О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

2. (тайно).

3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 № 122.

5. Разное.

Также отмечается, что по завершении заседания состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).

Напомним, ранее председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на этой неделе не состоится.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
15
Теги