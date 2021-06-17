В пятницу, 18 июня, в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.
Предварительная повестка дня:
1. О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
2. (тайно).
3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 № 122.
5. Разное.
Также отмечается, что по завершении заседания состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).
Напомним, ранее председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на этой неделе не состоится.
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