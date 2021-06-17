В пятницу, 18 июня, в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Предварительная повестка дня:

1. О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

2. (тайно).

3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 № 122.

5. Разное.

Также отмечается, что по завершении заседания состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).

Напомним, ранее председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на этой неделе не состоится.