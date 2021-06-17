Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на этой неделе не состоится.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Сейчас до конца финализируют аудит по недрам, поэтому будет другая дата заседания СНБО. Когда именно, я не знаю», - сказал он.

Как известно, ранее Совет национальной безопасности и обороны принял решение провести полный аудит всех разрешений на пользование недрами, начиная с 1994 года.

Как сообщал Укринформ, предыдущее заседание СНБО состоялось 4 июня 2021 года. Тогда было принято решение об углублении интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора и утвержден отчет о проведении осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Президент Владимир Зеленский анонсировал системные заседания СНБО. Как правило, на этих заседаниях рассматривают вопросы санкций.