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Два новых острова, образовавшихся в районе 76-78 км килийского устья реки Дунай, выявили специалисты гидрографической отдела управления навигации и гидрография ГУ «Госгидрография», сообщает пресс-служба учреждения.

Вероятная причина образования - естественные русловые процессы, что существенно влияют на формирование рельефа дна Дуная.

Острова располагаются со стороны Румынии по отношению к навигационному фарватеру  Дуная. Поскольку на данном участке Дуная проходит государственная граница между Украиной и Румынией, о новых участках суши поставлена в известность Администрация Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, информация предоставлена ​​для обработки в рамках работы Смешанной украинско-румынской пограничной комиссии и учета при подготовке проектов документов демаркации государственной границы между Украиной и Румынией.

Новые острова были обнаружены после анализа материалов гидрографических работ и наблюдений на местности, выполненных Дунайским участком ВНО ФГУ «Одесский район Госгидрографии», и данных дистанционного зондирования земли (космической съемки) украинского участка Дуная.

 
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