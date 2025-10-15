﻿
Надзвичайні події

Втеча через Дунай: В Ізмаїлі прикордонники перекрили "підводний" канал переправлення чоловіків

Українські прикордонники ліквідували незаконний канал переправлення чоловіків за кордон через річку Дунай в Ізмаїлі Одеської області. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

За даними ДПСУ, мешканець міста організував незаконний канал, пропонуючи своїм клієнтам гідрокостюм, підводний скутер та супровід до річки. Щоб обійти блокпости та уникнути контролю, організатор облаштував схованку з картонних коробок у багажнику свого автомобіля.

Вартість такої “підводної подорожі” становила 8 550 доларів, з яких 1 550 доларів чоловік передавав спільнику. Організатора затримали під час отримання грошей та повідомили про підозру за кримінальними статтями, пов’язаними з незаконним переправленням осіб через державний кордон.

Його спільника наразі розшукують.

