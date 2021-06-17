ГФС обеспечила наложение ареста на имущество подрядчика Департамента земельных ресурсов КГГА, который нанес около 34 млн убытков бюджету. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Установлено, что директор одного из обществ Киева, начиная с 2013 года, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды в виде пользования земельными участками, находящимися в центре столицы, не оформил должным образом правоустанавливающие документы с Департаментом земельных ресурсов КГГА и не платил арендную плату за землю.

Также установлено, что должностные лица этого общества при подаче декларации по плате за землю за предыдущие годы занижали площадь и нормативную денежную оценку земельных участков что привело к неуплате в местный бюджет Украины в Киеве около 34 млн грн.

Сотрудники ГФС провели ряд обысков по месту жительства руководителя предприятия, в офисах предприятия и в помещении Департамента земельных ресурсов КГГА.

Проведенная судебно-экономическая экспертизы подтвердила размер причиненного ущерба территориальной общине Киева в лице Киевского городского совета в сумме 19,5 млн грн.

Руководителю упомянутого общества сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. В настоящее время он объявлен в розыск.

Постановлением районного суда Киева наложен арест на недвижимое имущество (помещение в Киеве), принадлежащее на праве собственности принадлежит упомянутому СХД, с целью обеспечения гражданского иска.

Продолжается досудебное расследование.