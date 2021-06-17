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В четверг, 17 июня, на юге и востоке Украины ожидаются сильные ливни, в центральных областях – грозы, град и шквалы, сообщил Укргидрометцентр.

«17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди; в центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый)», - говорится в сообщении.
ForUm

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