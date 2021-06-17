Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине вопросы подготовки визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлению Украине помощи по безопасности США.

Машовец отметил, что обнародовано 11 июня этого года Департаментом обороны США решение о предоставлении Украине второй части помощи в рамках «Инициативы помощи по безопасности Украине» в размере 150 млн долл. имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности.

Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усилению демократического гражданского контроля над силами обороны и распределения полномочий между министром обороны Украины и Главнокомандующим Вооруженных сил. Указанные вопросы планируется, среди прочего, урегулировать законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования».

Заместитель руководителя ОП также проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовке Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны. Машовец отметил, что меняется подход к системе управления объектами государственной собственности в ОПК, конечной целью которого является создание двух вертикально-интегрированных структур – государственных руководящих холдинговых компаний. В результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами Америки.

Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.