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За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

У Луганского российские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Наши позиции неподалеку Новотошковского враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 17 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Песок противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
ForUm

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