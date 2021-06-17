За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.
В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.
У Луганского российские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Наши позиции неподалеку Новотошковского враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 17 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Песок противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
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