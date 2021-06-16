Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден после интервью, где он назвал российского лидера «убийцей», позвонил и объяснился.

«По поводу резких заявлений. Что могу сказать: все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили», - сказал Путин журналистам, передает Интерфакс.

Диалог президентов наедине длился два часа, по его итогам Путин счел своего коллегу опытным, а общение - конструктивным.

«Он предложил нам встретиться - это же его инициатива. Мы встретились. И, повторю, разговор был весьма конструктивный, я лишний раз убедился, что президент Байден - человек очень опытный, это совершенно очевидно, мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», - сказал он.

Президент РФ заявил по итогам переговоров, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдное понимание «красных линий».

«Должен вам сказать откровенно, вот так далеко и понятно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, думаю, что в ходе этих консультаций, также как и по совместной работе в Арктике и по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей», - добавил Путин.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».

После этого заявления посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации.