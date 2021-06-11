В «ЛНР» считают возможным привлечение к уголовной ответственности создателя информационного портала NEXTA Романа Протасевича, которого боевики подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона «Азов». Об этом собщает Интерфакс.

«Я считаю, что это (проведение в «ЛНР» судебного процесса над Протасевичем - ИФ) вполне возможно, но этому будет предшествовать достаточно серьезная скрупулезная работа», - сказал представитель «ЛНР» в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Он отметил, что «сейчас нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда вести речь... о том, каким образом человека, который совершил преступления, привлекать его к суду именно у нас».

1 июня «генпрокуратура ЛНР» обратилась к правоохранительным органам Беларуси с просьбой о проведении следственных действий с участием Протасевича в связи с якобы его участием в боевых действиях на Донбассе.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Протасевич работал на Донбассе как журналист.