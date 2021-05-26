также в разделеПолитика
Кальченко: Зеленский подкупает экспертов СБУ наградами, чтобы те продолжили клеветать на Медведчука 5
Коломойский: Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то 12
Дяченко обвинил Запад в двойных стандартах из-за репрессий против Медведчука 17
Бортник: Ситуация вокруг Медведчука – элемент недобросовестной политической конкуренции 20
Кабмин согласовал назначение Черной на пост главы Кировоградской ОГА 8
Американская газета подчеркивает, что доказательства прокуроров по делу Медведчука были неубедительны 22
Западные социологи: В украинский парламент проходят 5 партий, в лидерах «Слуга народа» и ОПЗЖ 23
У Ахметова отреагировали на «антиолигархический закон» Зеленского 57
Лукашенко заявил, что рейс Ryanair «заминировали» из Швейцарии 19
Ректор КНУ им. Шевченко призвал забрать у Лукашенко звание почетного доктора 16
Политсоветники «нормандской четверки» обсудят прекращение огня и обмен пленными 23
Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream 2 41
Макрон: Усиление санкций против РФ за «замороженные» конфликты больше не работает 20
Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве 16
Кузьмин анонсировал, что дело Медведчука скоро «заиграет новыми красками» 61
Обнародован законопроект Зеленского об основах национального сопротивления 55
Столтенберг: РФ оставила у границ Украины десятки тысяч военных 10
Генсек ОБСЕ посетит Украину 12

Задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал на Донбассе, сообщил основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий.

«Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», - написал он.

«Весь народ Беларуси, как и Роман, оказался в заложниках режима Лукашенко, который уж точно определился: открыто шагает к объединению с Россией. Для нас эти события - это не только о печали за народ соседнего государства, не пафосные слова сочувствия, зная, сколько белорусов приехали в Украину воевать с оккупантами. Это - 1082 километра общей границы, безопасность которой теперь под большим вопросом», - добавил Белецкий.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
9
Теги