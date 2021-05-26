Задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал на Донбассе, сообщил основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий.

«Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», - написал он.

«Весь народ Беларуси, как и Роман, оказался в заложниках режима Лукашенко, который уж точно определился: открыто шагает к объединению с Россией. Для нас эти события - это не только о печали за народ соседнего государства, не пафосные слова сочувствия, зная, сколько белорусов приехали в Украину воевать с оккупантами. Это - 1082 километра общей границы, безопасность которой теперь под большим вопросом», - добавил Белецкий.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.