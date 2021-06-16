Кабинет министров Украины отменил обязательство устанавливать мобильное приложение «Дій вдома» для тех, кто возвращается из-за границы, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Украинцам больше не нужно ставить приложение «Дій вдома». Приняли решение на Кабмине отключить приложение, пока Украина находится в «зеленойе зоне. Уже с завтрашнего дня никто не будет требовать его установки при прохождении паспортного контроля на границе», - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, за год «Дій вдома» воспользовался почти миллион человек.