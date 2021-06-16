На Донбассе боевики застрелили своего сослуживца, который пытался перейти на сторону Вооруженных сил Украины, сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».

«По данным разведки стало известно, что 16 июня около 9:20 на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Екатериновка военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону Вооруженных сил Украины был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же «товарищи»' эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих «защитников» и скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на сторону Вооруженных сил Украины из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики.