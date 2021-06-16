На этой неделе вакцинация для зарегистрированных на прививку от COVID-19 в «Дии» будет доступна в МВЦ 17 и 18 июня по предварительной записи в приложении Helsi.me, сообщили в КГГА.

Чтобы получить прививку от COVID-19, необходимо записаться на конкретное время на ресурсе Helsi.me.

Опыт прошлых выходных доказал, что работа прививочных бригад по записи не только упорядочивает очередь, но и значительно минимизирует время, затраченное на процесс прививки. В результате - возможность вакцинироваться получает гораздо большее количество людей.

В Департаменте здравоохранения призывают киевлян записаться в Helsi.me, прийти в четко назначенное время и без очередей получить прививку от COVID-19.

Также в профильном Департаменте напоминают, что для людей от 65 лет существует возможность вакцинироваться от COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи. Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым подписана декларация, и согласовать время.

Департамент здравоохранения обращается к киевлянам с просьбой рассказать об этом своим старшим родственникам, а в случае необходимости - помочь им записаться на прививку у своего врача, чтобы не тратить время и силы на поездку в Центр вакцинации.

Напомним, в Киеве перенесли массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра с 19-20 июня на 17-18 июня в связи с предстоящими праздниками.