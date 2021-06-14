В Киеве перенесли массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра с 19-20 июня на 17-18 июня в связи с предстоящими праздниками. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me.

«Массовая вакцинация в МВЦ в Киеве будет проходить 17 и 18 июня. На выходных, как предполагалось, вакцинации не будет из-за официальных «длинных» выходных на Троицу. Поэтому, чтобы не терять неделю, людей будут вакцинировать в четверг и пятницу», - отмечается в сообщении.

Киевлянам, которые ранее записались в системе на 19-20 июня, предложат перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись.

«Предварительная запись будет открыта на сайте сервиса helsi.me утром 15 июня. Для успешной вакцинации с собой нужно иметь паспорт, ИНН, заявку на вакцинацию в сервисе «Дия», смс с деталями записи. В МВЦ будет действовать «живая» очередь и очередь по предварительной записи», – отметили в сервисе.

При этом указывается, что состояние очереди отображается в Телеграм-канале helsi.me для того, чтобы все желающие могли спланировать свое время и приехать на вакцинацию. 17-18 июня также будет онлайн-трансляция состояния очереди в Facebook на странице helsi.me.

При этом заместитель главы Киевгоргосадминистрации Анна Старостенко в комментарии агентству пояснила, что вакцинацию перенесли по ряду причин.

«Во-первых, у нас будет три дня выходных, а мы видим, что люди на выходных стали меньше идти вакцинироваться. Во-вторых, на этих выходных будет профессиональный день медика, и мы хотим дать медикам возможность отдохнуть. Третья причина – мы хотим протестировать, как будут работать центры вакцинации в будни. Мы обсуждали этот момент с министром здравоохранения и получили от него поддержку, ведь центры вакцинации в будущем должны работать ежедневно», - сказала он.

Относительно отмены вакцинации на выходные 26 и 27 июня в КГГА сообщат после 22 июня.

«Мы после выходных всегда проводим анализ, «работу над ошибками», пока сложно сказать насчет следующих выходных. После праздников во вторник (22 июня) мы более точно сможем сказать относительно массовой вакцинации на следующих выходных», - сказала она.