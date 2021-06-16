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Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2021 года составил 50,314 млрд долларов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39,810 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины, передает РБК-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-май составил 24,605 млрд долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 27% до 25,709 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,104 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-май 2021 года составил 9,224 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 47% до 5,636 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 21% до 4,211 млрд долларов.

 
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