Самое большое падение товарооборота в 2020 году произошло между Украиной и ЕС. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ, передает УНИАН.

По словам Качки, «вытянула» в этом году наш экспорт Азия.

«В Украине за пять лет существенно увеличился объем торговли между Украиной и ЕС. В тоже время самое большое падение товарооборота в 2020 году у нас происходит именно с Европейским Союзом. И все, что вытягивает наш экспорт в этом году – это скорее Азия, чем ЕС», - сказал он.

По словам Качки, Украине необходимо пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации для усиления интенсивности сотрудничества с ЕС.

«Пересмотр условий в Соглашении об ассоциации – это не просто желание добавить некоторых «хотелок» с нашей стороны. Это на самом деле желание большей интенсивности в сотрудничестве с ЕС. Поэтому стремление к обновлению Соглашения – это стремление к более четкому пониманию взаимных прав и обязанностей», - сказал он, добавив, Украина прекрасно справилась со своей домашней работой в большинстве сфер.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, импорт товаров в Украину за 10 месяцев 2020 года составил 43,03 млрд долл., что на 12%, или 6,01 млрд долл., меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров составил 39,64 млрд долл., что на 5%, или 2 млрд долл., меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина 44% товаров импортировала из стран ЕС, 16% - из стран СНГ, 40% - из всех остальных, а экспортировала 38% товаров - в ЕС, 12% - в страны СНГ, 50% - в другие.