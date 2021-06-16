Пандемия коронавируса привела к обострению коррупции во всем Европейском Союзе.

Об этом свидетельствуют данные опроса антикоррупционной организации Transparency International, передает Укринформ.

Почти треть из более чем 40 тысяч опрошенных из всех 27 стран ЕС считают, что коррупция в их стране усугубляется, еще 44% респондентов убеждены, что лучше не становится.

По данным ТІ, граждане разделились во мнениях относительно того, в каких учреждениях самые большие проблемы с коррупцией. Так, в половине стран ЕС премьер-министров и членов парламента считают наиболее коррумпированными, в другой половине - руководителей предприятий и банкиров. В то же время доверие к полиции, местным властям и судам высоко во всем регионе.

Очагом коррупции, по данным опроса, считается сфера здравоохранения, что вызывает особую озабоченность во время пандемии COVID-19. Так, 6% респондентов признались, что давали взятку за медицинские услуги, 29% жителей ЕС использовали личные связи для получения медицинской помощи.

«Во время кризиса в области здравоохранения использование личных связей для доступа к общественным услугам может быть столь же разрушительным, как и взятки. Жизни могут быть потеряны, если вовлеченные в сеть люди получат вакцину от COVID-19 или пройдут курс лечения раньше тех, кто в этом больше нуждается. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления после длительной пандемии», - заявила председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио.