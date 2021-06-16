В России заявили, что при анализе «спектра штаммов, которые циркулируют в Москве», был обнаружен измененный индийский штамм коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщил директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский», - сказал Гинцбург.

Он уточнил, что сейчас изучается эпидэффективность российской вакцины «Спутник V» к этим штаммам.

В последние дни в Москве растет заболеваемость коронавирусом, это почти половина всех вновь обнаруживаемых случаев заражения во всей стране.