Украинцы пока не могут выбирать вакцину от коронавируса, которой хотят привиться.

Об этом заявила гендиректор Директората по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич в эфире «Завтрака с 1+1», сообщает УНИАН.

Она уточнила, что доступность вакцины для всех - это пятый этап кампании прививки от COVID-19.

«Возможно, в перспективе будет возможность [выбирать]. Кроме того, пересмотреть подход: обеспечить доступ к вакцине и выбор вакцины. Но при тех условиях, что вакцина будет в достаточном количестве на территории страны», - подчеркнула Мария Карчевич.

Она уточнила, что сейчас в Украине продолжается третий этап вакцинации от коронавирусной болезни.