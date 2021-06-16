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Проведена очередная операция по возвращению в Украину еще одной семьи, которая находилась в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Самолет с эвакуированной женщиной и семью детьми встретили в ночь с 15 на 16 июня в аэропорту «Киев» (Жуляны) заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.

Освобожденная гражданка Украины отметила, что очень рада вернуться домой, и поблагодарила всех, кто способствовал этому.

Заместитель руководителя Офиса главы государства отметил, что по поручению президента освобожденным будет предоставлено необходимое медицинское обслуживание, а государство сделает все, чтобы помочь семье вернуться к нормальной жизни в Украине.

Роман Машовец также выразил убеждение, что это не последнее освобождение украинских граждан из сирийских лагерей.
ForUm

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