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Израиль нанес авиаудары по сектору Газа - впервые после перемирия - в ответ на зажигательные шары, запущенные с палестинской территории, сообщает УП со ссылкой на The Guardian

Израильские военные заявили, что их самолеты атаковали вооруженные комплексы ХАМАС в городе Газа и южном городе Хан-Юнис утром в среду, и были «готовы ко всем сценариям, включая восстановление боевых действий перед лицом продолжающихся террористических актов, исходящих из Газы».

По словам военных, удары были вызваны запуском воздушных шаров, которые, по сообщениям израильской пожарной команды, привели к 20 пожарам на открытых полях в населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа.

Представитель ХАМАС, подтвердив израильские атаки, сказал, что палестинцы будут продолжать оказывать «храброе сопротивление и защищать свои права и священные места» в Иерусалиме.

Отмечается, что вспышка насилия следует за маршем в Восточном Иерусалиме  еврейских националистов, который вызвал угрозы со стороны боевиков ХАМАС. Израильская полиция стреляла пулями с резиновыми наконечниками в палестинцев, протестующих против марша националистов. Палестинские медики заявили, что израильская полиция ранила более 30 человек. Сообщается, что вдоль границы в секторе Газа палестинцы также провели митинги. По неподтвержденным данным, израильский снайпер выстрелил одному человеку в ногу.

Сообщается, что аналогичный парад ультраправых сыграл ключевую роль в эскалации напряжения, которая привела к 11-дневной войне в Газе.

The Guardian отмечает, что протесты и авиаудары стали испытанием для нового правительства Израиля, возглавляемого правым политиком Нафтали Беннеттом.

Напомним, начиная с 10 мая, палестинцы из сектора Газа начали ракетные обстрелы Израиля. 

Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами.

С 21 мая Израиль и ХАМАС договорились о перемирии.
ForUm

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