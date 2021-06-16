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Украина, часть которой занимают горы Карпаты, попала в список лучших стран для пеших подъемов в гору.

Соответствующий рейтинг лучших и худших стран для хайкинга в Европе составила компания SaveOnEnergy, проанализировав маршруты в приложении AllTrails, передает УНИАН.

В частности, Украина заняла вторую после Лихтенштейна строчку в категории «Лучшие страны для пеших подъемов в гору» - со средним набором высоты 1220 метров.

Кроме того, Украина попала в топ-3 стран Европы с самыми продолжительными походами в горы - средняя длинна пешеходных маршрутов в украинских Карпатах составляет 23 682 метра.

Тем не менее, высокие позиции в этих двух категориях не позволили Украине высоко подняться в общем рейтинге лучших стран Европы для хайкинга - здесь украинские горы попали в топ-10 стран с худшими условиями для хайкинга (6 место). Исследователи отмечают, что помимо продолжительности маршрутов и высоты подъемов здесь также учитывалась сопутствующая инфраструктура, разнообразие маршрута и пейзажа, сложность восхождения и так далее.

А вот возглавили рейтинг Ирландия, Исландия и Великобритания, хотя они заметно уступают Украине по длине маршрутов и набору высоты.
ForUm

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