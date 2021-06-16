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За прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденное враг применял противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Песок оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 16 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
ForUm

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