За прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Новгородского вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пивденное враг применял противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Песок оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 16 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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